慶祝父親節，茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊指出，根據門診成年男患者「3高」數值統計調查，達33％有3高疾病，提醒享用父親節大餐，除均衡飲食採「黃金法則」，多吃高鮮纖蔬果，少吃油炸、煎烤肉類，避免攝取過多油脂；外食落實防疫、梅花座。

茂盛醫院指出，針對去年到院內就診1430位成年男性，進行「3高」數值的統計調查，結果發現，達33％被診斷有「3高」即高血壓、高血糖及高血脂等疾病，每3位男性就1人為「3高」患者，女性則25％，顯示男性比女性高。呼籲多加利用國健署提供的免費成人健檢，40歲以上至64歲，每3年1次免費健康檢查。

家醫科呂昀珊指出，痛風、膽結石的患者，要避開海鮮、鍋類，以豆類替代海鮮，同樣能吃進優質植物性蛋白質，火鍋的湯則少喝；牛肉等紅肉類食物要放在最後才進食，因為它的油脂含量高，千萬不要攝取太多。

另酒被稱為「液態麵包」，呂昀珊說，酒會增加血液中3酸肝油脂的濃度，以男性來說，1天酒精的攝取量為30公克，換算為2至3瓶鋁罐啤酒，另有痛風病史的男性喝酒過量也會引發痛風，奉勸爸爸們酌量攝取。

雖本土疫情目前趨緩，呂昀珊仍提醒，若到吃到飽餐廳、火鍋店等，記得防疫要落實，採梅花座、個人套餐方式食用，並建議水煮區、日本料理區的餐點較為健康；至於酒類、蛋糕建議減少高糖食物，讓爸爸們健康過節。

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