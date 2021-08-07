隨1年1度的父親節到來，加上疫情警戒降至2級，全家歡喜吃大餐慶祝的同時，專家提醒，別忘了替爸爸們檢視一下保障是否足夠，並建議依人生各階段需求及經濟狀況調整，才能提供全家人最完善的保障。

金管會分析，剛進社會的爸爸，手頭可能較緊，可選擇定期壽險搭配傷害、重大疾病或醫療保險，以較低保費獲適足保障；工作性質具危險性或常出差者，可加保傷害險或旅行平安保險，避免意外衝擊家庭經濟；至於已累積相當財富的爸爸們，可適時提高保額或選終身險、健康保險，讓保障更完整。

南山人壽建議，壽險、意外險、重大傷病及癌險的保額規劃，最好是家庭年收入的5~10倍，住院醫療險也盡量選日給付額2500元以上者，才能享較佳的醫療品質，長照險則以每月3~6萬元看護費為規劃基礎。

另考量疫情導致部分產業停業減班，爸爸肩上重擔愈趨沉重，全球人壽建議，爸爸族可以利變壽險為主約，搭配醫療險、癌險等附約，再視保障需求自行規劃保單組合。

當工作及經濟穩定後，不少爸爸族會考慮投保年金險、醫療險或長照險，提前為老年生活打算，金管會提醒，市面上險種繁多，保障不盡相同，想避免買到不適合或無法負擔的商品，要注意以下6大事項。

1.保障內容與給付條件

保險公司會設計不同保障範圍的商品，因此投保前，應確實了解承保範圍及給付條件，如是僅限意外事故導致，或能同時包含疾病與意外事故，除確保商品符合自身需求，也避免衍生爭議。

2.保險期間

保險商品的保險期間均不同，如為定期險或1年期保險商品，除需注意續保相關約定，亦須在到期前辦理續保手續，以免保障中斷。

3.主約或附約

有些商品是以附約型態銷售，須搭配主約方可購買，保險期間常為1年期，就附約而言，須注意主約可能提供終身保障，但附約則須完成續約，保險公司才會繼續提供保障，且常有最高可續保年齡等限制。

4.除外責任

除外責任是指保險公司不負給付責任的項目，為維護自身權益及避免理賠爭議，宜充分了解。

5.等待期間

依保障項目而不同，部分健康險訂有30~90日不等的等待期間，被保險人於期間發生的保險事故，均不負給付責任。

6.契約撤銷期

現行個人2年期以上的人身保險商品均提供契約撤銷權，收到保單後應詳閱保單條款，如不符所需，可在收到保單翌日起算的10日內，以書面向保險公司提出撤銷契約申請，而保險公司收到後，則得依約全額退費。