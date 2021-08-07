中華隊史上首位參賽奧運輕艇運動項目的選手張筑涵上月底完賽後便回到台灣，隨後接受隔離，老家在台中的她，今(7日)稍早在飯店發文，透露收到台中市長盧秀燕特製的煎餅，上面有張筑涵的肖像，更寫下「輕艇悍將張筑涵」，讓她深受感動，直呼怎麼捨得吃。

28歲的張筑涵從小接觸輕艇運動，更在2020東京奧運中獲得參賽權，成為中華隊有史以來第一人參與該項競賽的好手，雖最後無緣晉級，在女子K1項目以總排名26作收，但仍引來外界注意到此項運動，先前盧秀燕更親自到張筑涵家中，感謝選手父母辛勤栽培，每位都是台中的驕傲。

對於張筑涵的表現，張爸爸表示，雖然最後可惜止於預賽，但因賽事難度高，能出戰奧運已經是相當優秀的成就。上月30日，張筑涵和跨欄好手陳傑等人返台，市長盧秀燕則透過視訊表揚張筑涵的表現，稱讚她已經是台灣之光，期待再接再厲，而張筑涵也預告接下來會準備參加全國運動會，盼能努力再創佳績。

今張筑涵發文，透露隔離期間收到台中滿滿的愛，市長盧秀燕不僅送上特製煎餅，還寫卡片說：「感謝您，在東京奧運場上為國爭光，讓臺灣成功躍上國際舞台，我和臺中市民與有榮焉，祝福您，超越群倫，再創高峰」，而張筑涵指出：「從還沒比奧運前開始，台中市政府及台中市運動局就一直關心我」，感謝市長盧秀燕和台中市運動局局長李昱叡的關心及加碼激勵金，讓她無後顧之憂能全力衝刺，繼續往下次賽事邁進。

此外，盧秀燕也到馮俊凱老家拜訪，Ck馮俊凱車友會馮臉書也寫下：「爸爸和馮媽媽很感謝市長親自來訪的心意，也謝謝自盧市長上任後，對台中市運動員的照顧，馮爸和馮媽還準備了泰雅族原住民的傳統服裝，來回禮給市長，現場還跟人在防疫旅館的阿凱來個視訊，馮爸還在現場即興創作演唱了一首原住民歌曲，來感謝盧市長對阿凱的照顧，馮媽準備了原住民山豬肉搭尚青竹筍湯，這山豬是後山上純天然的，馮媽的廚藝真好，自然原味招待今天去到老家的親友們。」