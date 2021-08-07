侯友宜視察美食廣場餐廳內用。（新北市政府提供）

侯友宜視察美食廣場餐廳內用。（新北市政府提供）

新北市宣布8月3日起餐飲業有條件開放內用，新北市長侯友宜今（7日）於首個開放的周末假日中午，前往新店「京站時尚廣場」視察美食街與餐廳內用防疫措施，提醒店家明天就是父親節，很多市民都已訂位，務必落實實聯制、手部清消、量體溫及餐飲內用相關規定，離開座位時就要戴上口罩。

視察時侯友宜逐一確認餐廳合菜桌加設隔板與採個人套餐，火鍋與燒烤店採一人一鍋並採梅花座，明顯處標示提醒消費者離座戴口罩，另美食街區也加大桌間距離並增加隔板。

侯友宜表示，政府的規定只是最低標準，今天看的京站時尚廣場在這部份都做得比政府的規定還要更好，在桌距部分更是拉開到2公尺以上，有些餐廳更是採取梅花桌方式的排列。

侯友宜說，知道大家經營得很辛苦，但目前仍需審慎面對疫情，市府將每周根據疫情狀況檢討可鬆綁的措施，很感謝業者在這段時間的配合。

侯友宜強調，警戒二級餐飲內用所帶來最有可能就是「口罩拿掉、病毒就到」，所以我們要小心翼翼，當口罩拿下來的時候如何做好防疫，用新型態的生活安全來面對。明天就是父親節，業者如果來不及或做不到相關防疫措施就請暫時維持外帶，以防疫為優先。