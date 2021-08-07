奧運輕艇選手張筑涵在臉書PO出台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡特地送到他們隔離飯店櫃台，專為每位國手客製化的小林煎餅。（翻攝張筑涵臉書）

盧秀燕8／5到苗栗縣泰安鄉拜訪自由車選手馮俊凱的父母，前往致意感謝家人辛勞。（台中市政府提供）

「這煎餅怎麼捨得吃啦⋯⋯在隔離時得到滿滿的愛，還是從台中親送台北，真的真的很感謝」。奧運輕艇選手張筑涵在臉書PO出台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡特地送到他們隔離飯店櫃台，專為每位國手客製化的小林煎餅。張筑涵還特別感謝台中市加碼激勵金，讓他們更無後顧之憂的往下個目標前進。

運動局指出，台中市有7位國手代表中華隊到東京參加奧運，市長為感謝他們為國爭光，在東京奧運場上為國「拼搏」，台中市政府特準備他們隔離後的「出關禮」，有台中的石虎娃娃、捷運紀念片卡，特製的小林煎餅肖像餅乾每人一盒等。

運動局長李昱叡說，小林煎餅一盒有16片，圖案分別有台中市政府的府徽、運動局的府徽、選手的肖像及市府感謝他們「為國爭光」等。還有市長盧秀燕的感謝卡，感謝國手「在東京奧運場上為國爭光，讓台灣成功要躍上國際舞台，我和臺中市民與有榮焉。祝福您，超越群倫，再創高峰」。

運動局表示，運動局周四晚上親送到他們台北隔離的飯店櫃台，目前已送給6位回國的國手，包括自由車選手馮俊凱、輕艇選手張筑涵、柔道選手楊勇緯、柔道選手林真豪、游泳選手王星皓、舉重選手謝昀庭；另外田徑選手陳傑於8月9日方返台，運動局將再送到他隔離的飯店。

張筑涵在臉書PO「這煎餅怎麼捨得吃啦⋯⋯在隔離時得到滿滿的愛，還是從台中親送台北，真的真的很感謝。從還沒比奧運前開始，台中市政府及台中市運動局就一直關心我，也讓我感受到滿滿的愛。謝謝 盧秀燕市長、運動局＃李昱叡局長及所有同仁的關心，也謝謝台中市的加碼激勵金，讓我能更無後顧之憂的往下個目標前進。」

每一位踏上奧運殿堂的台中選手都是「台中之光」。市長盧秀燕為感謝所有培育選手的家庭與每一位默默付出的家人，更前往7位選手家致意與加油打氣，謝謝家人辛勞，更敬佩每一位登上奧運殿堂的選手，您們都是台灣與台中的驕傲！