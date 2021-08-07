邊坡坍塌太嚴重，高鐵緊急宣布苗栗台中間，今全線停駛。（讀者提供）

受大雨沖刷影響，高鐵苗栗路段邊坡滑動範圍擴大，不少民眾都對此感到十分擔憂，台灣高鐵緊急宣布，今暫停苗栗台中區間雙向運轉，並將提供巴士接駁。資深媒體人黃暐瀚今(7日)搭乘高鐵前往台中時也受到影響，並因此延誤了3個小時，他感嘆，雖然無奈，但一切平安也就足夠了。

黃暐瀚今天搭乘高鐵前往台中，受到高鐵苗栗路段邊坡土石滑落影響，他在臉書上表示，「人生，總難預料。很多人常會問我，為什麼總是悲觀？我都會說，不是悲觀，是要做最壞的打算」，原本10點多就該抵達台中的高鐵，因為軌道落石，在苗栗段停車等候了快3個小時，這才終於開到台中。

同時，黃暐瀚也對在高鐵站等候的哥哥嫂嫂，以及要會面的老師感到抱歉，「真對不起，在高鐵站外等候我的大哥大嫂，還有此行回台中，要會面的老師」，他也感嘆，「這就是人生，雖無奈，但一切平安，也就足夠了。願祝大家，平安、順心」。

高鐵公司已宣布，南下列車自今中午12:00起僅行駛至苗栗站，旅客若有繼續南下行程，可搭乘接駁巴士至台中站轉乘高鐵列車；北上列車自12:15起僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，可搭乘接駁巴士至苗栗站轉乘高鐵列車。

高鐵公司也表示，由於防疫期間高鐵實施全車對號座，旅客換乘列車無法安排原座位，建議儘速調整行程；若有退換票需求免收手續費。