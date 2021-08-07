民眾黃水源2018年7月出車禍接受救護車救助感動至今，7日捐贈龍岡消防分隊災情勘查車，感謝消防員當時專業評估、視病如親的態度及對傷者發自內心無微不至的關懷。希望拋磚引玉，讓更多人注意到消防的重要與辛勞。

黃水源表示，他發生車禍事故時，現場協助的消防同仁立即給予專業的評估及救護處置，並送往適當醫院。特別是於事故現場至醫院路程期間，感受到消防弟兄視病如親的態度及對傷者發自內心無微不至的關懷，讓他感到社會的溫暖，而這份感恩之情於事後在心中持續醞釀，希望能盡一己之力，回饋地方。

他後來多次探訪消防局龍岡分隊，瞭解轄區特性後，選擇捐贈最適當且能發揮功效的災情勘查車，以協助災害勘查或災害發生時裝備器材之運送，也能作為防災、防溺、救護宣導及消防勤務使用。

他說，父親節前夕捐贈災情勘查車，希望將感恩社會之情傳遞給自己的子女、家人，並藉此拋磚引玉，讓更多人注意到消防工作的重要與辛勞，多一份心，便能使更多需要幫助的人，適時得到協助與救援。

桃園市長鄭文燦也說，感謝黃水源捐贈災情勘查車，給予消防同仁最大的支持及鼓勵，相信龍岡分隊會善加利用，在救災、救護、防疫及安檢等各項任務上，一定會做得更好。