李旻因為天氣太熱身體不太舒服，仍賣力完成比賽。（資料照／季志翔攝）

東京奧運女子高爾夫今天畫下句點，中華隊兩位女將李旻、徐薇淩完成任務，這幾天東京天氣較熱，也讓女將們吃不消，今天因為熱帶性低氣壓盧碧的外圍環流影響、氣溫才略為低一點，雖然可惜沒能打進前8名甚至站上頒獎台，能夠盡力奮戰，也沒有太多遺憾，兩位好手也希望有機會再為國爭光。

李旻、徐薇淩是大學同窗，這次一同獲得奧運參賽資格，彼此互相打氣，今天前9洞李旻連續8洞保Par，後9洞則是博蒂、柏忌個2個，徐薇淩則是打出個人4天下來最佳，整場零柏忌並抓下5隻博蒂。

提到奧運初體驗整體表現，徐薇淩透露，母親昨天還傳簡訊給她，「她跟我說：『妳實力不錯呀，奈莉科達抓了15個博蒂，妳抓了11個，但是奈莉只有3個柏忌、妳10幾個，要是柏忌少一點就更好了。』」

因為母親的鼓勵，徐薇淩認為最後一回合表現比前三天好，比較可惜是第14洞錯過老鷹機會、第17洞也錯過博蒂推桿，「雖然沒能達到前8名成績，但自己也有用正確的方式比賽，全力去衝擊，整體還滿意，也可以睡個好覺了。」

李旻認為自己因為炎熱天氣有點不舒服，頭一直有點昏沉、暈暈的，昨天還刮痧幫忙緩解，她正面說：「這就是高爾夫，競爭對手成績好，自己也不能停滯不前，要繼續努力。」