岡山一名婦人7日失足掉落魚塭，救護人員到場將婦人送醫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一名77歲柯姓婦人於7日中午在岡山區中山南路跌落魚塭，家人發現趕緊將她拉上岸，將婦人送醫，婦人送醫時OHCA（心肺功能停止狀態）。經急救，婦人宣告不治。

警方初步調查，婦人可能因為擔心大雨沖壞自家的菜園，所以冒雨查看，未料失足落水。當時家中的16歲孫子發現奶奶漂浮在魚塭中，隨即跳入池中將奶奶救起。現場對奶奶做CPR（心肺復甦術），並趕緊打119，將奶奶送醫。

消防局人員到場，發現婦人已經沒有生命跡象，趕緊送往岡山秀傳醫院急救，經急救宣告不治。