一名77歲柯姓婦人於7日中午在岡山區中山南路跌落魚塭，家人發現趕緊將她拉上岸，將婦人送醫，婦人送醫時OHCA（心肺功能停止狀態）。經急救，婦人宣告不治。
警方初步調查，婦人可能因為擔心大雨沖壞自家的菜園，所以冒雨查看，未料失足落水。當時家中的16歲孫子發現奶奶漂浮在魚塭中，隨即跳入池中將奶奶救起。現場對奶奶做CPR（心肺復甦術），並趕緊打119，將奶奶送醫。
消防局人員到場，發現婦人已經沒有生命跡象，趕緊送往岡山秀傳醫院急救，經急救宣告不治。
一名77歲柯姓婦人於7日中午在岡山區中山南路跌落魚塭，家人發現趕緊將她拉上岸，將婦人送醫，婦人送醫時OHCA（心肺功能停止狀態）。經急救，婦人宣告不治。
警方初步調查，婦人可能因為擔心大雨沖壞自家的菜園，所以冒雨查看，未料失足落水。當時家中的16歲孫子發現奶奶漂浮在魚塭中，隨即跳入池中將奶奶救起。現場對奶奶做CPR（心肺復甦術），並趕緊打119，將奶奶送醫。
消防局人員到場，發現婦人已經沒有生命跡象，趕緊送往岡山秀傳醫院急救，經急救宣告不治。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。