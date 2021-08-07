【愛傳媒陳朝平專欄】史學泰斗余英時先生，步下了人生舞台！

初次親炙大師，碩士生，還在《中國論壇》任職，大師，瞻之儼然，即之也親。轉任《中國時報》專欄組後，經常就國內民主政治發展問題，透過越洋電話，邀約先生撰稿評論，先生勉為其難地應答後，沒兩天，便會傳真親筆撰寫的文稿。

先生的行書和草書，棒極了!捧讀先生的文稿，不僅文字結構嚴謹，大家氣派，龍飛鳳舞的鋼筆字，也讓人心生嚮往。

先生每次回國，我都有機會趨前拜望。印象最深的一次，先生下榻民權東路的亞都麗緻飯店，我到飯店時，先生因班機延誤，尚未抵達，先生抵達後見我在櫃檯前恭候，辦完入住手續後，特別邀我到他的房間內小敘。

約莫半小時的光景，先生含著菸斗，坐在仿古的沙發上，怡然自得，一面回答我那些俗不可耐的問題，一面還殷殷垂詢我在時報工作的情形以及我對當時國內政經局勢的看法。大師風範，長留腦海。

我生也魯鈍，所學不精，未能追隨先生治學，不無遺憾。昨天清晨，忽聞先生仙逝的噩耗，往事歷歷，浮上心頭。書架上翻出年少輕狂時買下先生兩本早期的著作。硬皮的《論戴震與章學誠》，紅皮燙金封面，依然簇新，內容幾乎毫無印象。

79年五刷出版的單篇通論選集《歷史與思想》，已然泛黃，翻開內頁，好些地方都有鉛筆畫下重點的痕跡，莫非，隨著一條條淡淡的鉛筆畫線，先生的思想早已影響了青年的我？

投身商海後，與媒體漸行漸遠，再也沒有機會向先生請益。從媒體報導得知，先生反共、堅持平反六四、因而名列中共黑名單，另一方面，先生也曾聲援黨外人士、支持太陽花學運、發言支持香港佔中、反送中運動。

我好奇的是，向來關心「民主」與「人權」的先生，對於互聯網時代、太平洋東西兩岸網軍和假新聞氾濫的民粹政治，又有甚麼樣的觀點呢？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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