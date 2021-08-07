全台接種破900萬人，指揮中心啟動「長者到宅接種」。（本報系資料照）

第四輪接種已在昨天（6日）告終，11日起全台將展開第五輪接種，中央流行疫情指揮中心最新疫苗接種統計，昨（6日）單日接種人數為26萬7008人，目前全國累積接種915萬4501人次，疫苗接種人口涵蓋率 36.88％，劑次人口比38.98％。

指揮中心發言人莊人祥補充，目前國內疫苗存量為AZ 41萬7500劑，莫德納63萬7800劑。扣除準備給第五輪預約的43.9萬人、第九類追加的5.7萬人，以及醫護混打3.3萬人後，莫德納疫苗剩餘量為10萬8800劑。

另外，指揮中心規劃90歲以上長者到宅接種服務，長期臥床及行動不便之90歲(含)以上長者，與地方政府合作規劃到宅接種服務，減少移動及等候。施打疫苗前，應評估近期有無急性疾病相關症狀或慢性病病情不穩定等情形再接種；醫護人員成接種作業後，陪伴留觀15分鐘，叮囑接種後注意事項，落實安全接種。