韓國隊在5日不敵美國隊後，僅能與多明尼加爭銅牌，連霸提前夢碎，然而7日進行的銅牌戰，韓國雖然一度克服4分落後劣勢，但後援投手吳昇桓遭到狙擊，包含1發2分炮在內共失掉5分，終場以6比10不敵多明尼加，無緣站上頒獎台。

韓國先發投手金民宇一下場就遭到多明尼加狙擊，被敲4支安打，其中包含2發全壘打，僅投0.1局失4分退場，也逼迫韓國採取投手車輪戰方式應戰。

落後4分的韓國在第2、4局各追回1分，5局下靠著姜白虎關鍵安打，韓國單局一口氣攻下4分逆轉。握有1分領先優勢的韓國在8局換上吳昇桓後援，但他沒能守住領先優勢，在滿壘時投出暴投讓多明尼加追平。

接下來吳昇桓被法蘭西斯可（Juan Francisco）敲出二壘安打再丟2分，米塞斯（Johan Mieses）再補上一發左外野大號2分炮，也將吳昇桓打退場，多明尼加單局攻下5分，再度要回10比6的領先。

9局下韓國最後反攻機會，雖然前兩棒打者接連敲安，無人出局攻佔二、三壘，但攻勢沒能延續，最終就以4分差吞敗，無緣站上頒獎台；多明尼加則是靠著3發全壘打、全場14安棒打韓國，喜迎隊史首面奧運獎牌，收穫銅牌。