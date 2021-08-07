因應盧碧颱風及西南氣流影響，全台多處地區近期連日豪雨致災，海軍各單位依國防部及作戰區命令，完成救災兵力整備及預置，並全力協助地方政府執行各項災害防救任務。海軍官兵為保護國人安全，永遠與民眾站在一起。

海軍司令部表示，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊刻正於那瑪夏區達卡努瓦里及瑪雅里環鄉道路，實施災巡與障礙清除作業，確保交通道路暢通及用路安全。

海軍司令部指出，另因三地門鄉及瑪家鄉佳義村等地降雨量過大，導致山區土石鬆軟不穩定，海軍陸戰隊官兵協助村民完成暫時收容所整備工作，維護民眾安全。