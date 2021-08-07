北市今+1 憂父親節疫情再起？柯文哲說明

確診者足跡

疫苗接種計畫

指揮中心表示，今(7日)新增12例死亡個案，是7月9日以來再創新高，指揮官陳時中解釋，7月13日曾修改程式，由於這幾天單日死亡個案多日為0，工作人員覺得奇怪，重新搜尋發現有些個案沒轉進來，是作業上擷取檔案時擷取不全所致。對於陳的說法，台北市長柯文哲今在記者會中預計也會做出相關解讀。

柯文哲說，目前北市疫情在控制之中，案例少通常可以盯得更仔細，當然疫苗還是最終解決方案，北市目前打一劑疫苗覆蓋率為46.9%。明天是父親節，呼籲大家同桌務必梅花座、專人分菜好安心、個人套餐最衛生、用餐距離要拉開。

施打疫苗部分，柯文哲說第五輪預約尚未額滿，將會再次開放預約至8/9中午，如果有接到通知可以預約的就快去預約，這批應該還是打的還是莫德納。

台北市萬華茶室研議9月復業，8月中旬將會開放業者申請，待中央9月宣布就能復業，不過，台北市議員簡舒培指出，北市府從2019年至今僅對萬華茶室開罰5次，放任阿公店，對此，台北市長柯文哲說，議員索資只有商業處，不同的罰則可能來自不同局處，那是「以偏概全」，一定不只有5件。

另外，柯文哲提到，昨天開完記者會就清楚說明，台北市不會自己開放八大行業，要中央說可以，才會開放，且中央如果說要開放，也不會無條件讓他復業，會有更高的要求或條件，雖然很多東西不會一次到位，但從公安、食安、環保，都要達到標準。

柯文哲重申，「台北市不會自己開放八大行業，除非中央下令才會開放，有一天要開放，不會無條件讓它復業，很多東西不可能一次到位，但可以從食安、公安、噪音、環保等，不可能無條件復業，昨天看到中央廚房攻擊資料，說台北市9月要開放阿公店，且名嘴口徑相當一致，我昨天就有講，台北市不會自己開放八大行業，且中央宣布開放，也不會照過去標準，對於那些沒有使用執照還違建的業者，為什麼要讓它復業，說北市九月要開放八大行業，我再說一遍，昨天就說不會自己開放，除非中央有講」；他進一步說，「這不是抹黑、這不是帶風向、這不是認知作戰嗎?台灣媒體怎會墮落成這樣?這不是政媒合一嗎?使用國家資源打擊反對者、抹黑另外一個政黨，不是這樣嗎?會讓人家生氣就是這樣。」

被問及洽談上海復星購買疫苗沒成功，是因為沒有政府授權書，柯文哲說，「你認為我們買，會比台積電、慈濟更快嗎?所以呢，講完了」。

被問及最近的民調，柯文哲說，今天是防疫記者會不用討論民調，我態度很清楚，認真做好每一天事情，民意如流水，時間到了給上天決定，買股票放著就好，盯著它上上下下，自己很快精神分裂，經過5/15嚴重疫情到今天，也知道慢慢控制，有一次不是有10個偷渡者，裡面有6個確診，現在疫情清得差不多，不敢說社區完全沒有潛藏感染源，也不敢說沒有偷渡者，美國英國策略也許是對的，他們還是世界上最先進國家，衛生戰略一定有他的道理。

副市長黃珊珊今也公布確診者足跡，案15874為虎林市場的攤販，8/3、4、5、6日都在虎林市場，8/4到過台北府城隍廟(松山區虎林街)。