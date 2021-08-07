以自製高品質苦茶油獲得國際3項大獎肯定的花蓮青農林一州（中），在縣議員簡智隆（右）牽線下，與萬榮鄉農友簽訂2千公斤油茶契作，並以每公斤新台幣60元保證收購。（林一州提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮中區的萬榮鄉，10年前開始種植油茶樹，目前產地面積約5公頃，栽種的苦茶籽質量優。（林一週提供／王志偉花蓮傳真）

現年25歲、被稱為苦茶油王子的花蓮青農林一州，就讀大學便利用課餘時間鑽研苦茶油，並考取國際品油師，且自創「東一嚴選」油品，4年內獲國際3項大獎肯定。為協助原鄉苦茶籽產銷，在縣議員簡智隆促成下，與萬榮鄉農民簽約2千公斤油茶契作，並以高於市場價格每公斤60元保證收購，林一州說，他要讓大家知道自己的油品是純天然、無添加，這原料就是來自原鄉產最頂級的苦茶籽！

東部地區油茶樹種植總面積逾200公頃且多分布在原鄉，其中花蓮縣萬榮鄉為大宗，當地產出的茶籽品質好、含油率高，不過在地原民議員簡智隆說，通路成為原鄉產業發展困境，有時苦茶籽銷量不好，農民必須賤價賣出，最低價一公斤只剩30元，「農民辛勤本錢都不夠呢」！因緣際會結識在地青農林一州，其研發的苦茶油品，正好給予種植苦茶的族人很好的產銷平台，並進一步洽談契作的契機。

林一州說，這段時間都往原鄉跑，並親自走訪指導茶農栽種注意事項，確保農友使用友善耕作，且沒有噴灑任何化學藥劑。雖然因疫情衝擊，油品銷量受到影響，但仍決定拿出大半積蓄，近日雙方更進一步簽約2年契作，以高於市場價格的每公斤60元，每年收購2000公斤，讓族人賺取利潤，鼓勵辛勤的茶農，讓他們有繼續下去的動力。

林一州說，製作好油關鍵，80％必須來自優良原料，在大學時就決定做瑪代達苦茶油，瑪代達是布農族語中關愛、愛護的意思，為的就是希望幫助原鄉部落農民，一起努力實踐製作好油，完成推向世界的夢想，並且感謝議員簡智隆、萬榮鄉青年會的支持與協助促成契作夥伴。

簡智隆說，在疫情造成市場環境低迷的狀況下，今年市場收購價格勢必較往年低，而花蓮青農林一州願意以契作簽約的方式，保證收購在地苦茶籽，讓在地茶農族人興奮不已。苦茶籽是原生種作物，很有代表性，也要求小農持續友善種植維護品質，更希望縣府用心協助產銷，推廣更多元化的產品，並讓外界認識、喜愛苦茶油。