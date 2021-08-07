《美聯社》7日報導，根據最新統計顯示，美國新冠疫情再次重返2020年冬季激增期的關鍵點，目前每日平均新增確診人數皆破10萬。令人憂心的是，2020年美國歷經9個月才破10萬大關，如今6週內就重返此一節點，反映出Delta變種病毒的強大傳染力，以及該種病毒在全美擴散速度有多快。

報導中指出，6月下旬時，美國每日平均確診人數為11000例，如今則飆升到107143例。在疫情剛爆發時，美國歷經9個月的時間才在11月突破10萬大關，並於1月達25萬的疫情高峰。在超過7成的成年民眾接種疫苗後，確診數已於6月分觸底，如今只花6週就重返10萬人以上確診。

Delta變種病毒正在未接種疫苗的民眾間迅速傳播，南方各州因疫苗覆蓋率過低而疫情大爆炸，導致醫院充斥著病患。衛生官員警告，如果美國民眾還是不接種疫苗，病例數會持續上升。

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）日前接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，「根據模型計算顯示，如果民眾再不接種疫苗，美國確診人數將破10萬大關，回到2020年10月初的激增情況」。

隨著大量民眾因Delta變種病毒而確診，住院病患大增，情況已讓偏遠地區的醫院為張羅病床而傷透腦筋。

休士頓官員證實，新一波新冠確診病例導致地方醫療保健體系幾乎逼近崩潰臨界點，部分患者被迫送往他處接受治療，例如送往北達科他州。休士頓衛生局沛斯博士(David Persse)表示，由於缺少病床，部分救護車開到休士頓的地方醫院外，要等好幾個小時才能放下病人，恐讓911回應民眾求援的時間拖長。

其表示，「現在醫療保健系統幾乎在崩潰邊緣，但接下來3週內仍不太可能看到急診塞車獲得緩解」。上週末，1名休士頓的求診患者被迫送到北達科州接受治療。8月5日，1名罹患新冠肺炎且癲癇發作的11個月大女孩，從休士頓送到274公里外的醫院接受治療。

密蘇里州州長帕森（Mike Parson）宣布，已派出30輛救護車60多名醫護人員駐紮在全洲各地，以便在醫院無法接收病患時，送新冠患者至其他地方求診。