豪雨狂炸，屏東縣霧台鄉佳暮村的累積雨量飆破644毫米，所幸村民31人已在5日撤離，不過距離佳暮不遠的大武村因唯一聯外道路「霧大聯絡道霧大2號橋」遭邊坡土石泥流阻斷無法通行，約有百餘人受困山區，幸安全無虞、還有2至3天的存糧可用。
霧台鄉大武村歐光夫指出，因大雨不斷、土石沖刷到路面，大武村唯一聯外道路「霧大聯絡道霧大2號橋」中斷而成孤島，村內有120至130人無法下山避難，不過他們現在都在家中很安全，且村辦公室備有糧食，約可維持2、3天。
豪雨狂炸，屏東縣霧台鄉佳暮村的累積雨量飆破644毫米，所幸村民31人已在5日撤離，不過距離佳暮不遠的大武村因唯一聯外道路「霧大聯絡道霧大2號橋」遭邊坡土石泥流阻斷無法通行，約有百餘人受困山區，幸安全無虞、還有2至3天的存糧可用。
霧台鄉大武村歐光夫指出，因大雨不斷、土石沖刷到路面，大武村唯一聯外道路「霧大聯絡道霧大2號橋」中斷而成孤島，村內有120至130人無法下山避難，不過他們現在都在家中很安全，且村辦公室備有糧食，約可維持2、3天。
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