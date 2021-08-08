奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享8/9～8/15星座運勢，處女座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。從整體運勢來看，處女座、雙魚座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊座下周更加渴望成功，因此行動力提高，對於現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛座陷入低潮，沒有原因的感到煩悶，一整周都感到不是很愉快。

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子座的朋友下周要開始動作了，自信與動力雙雙提升，在生活中或工作上都開始懂得自己要追求什麼。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹座的朋友較為怠惰，面對周遭的人事物都提不起勁，也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子座朋友，對於目前的生活將有著不滿足的想法，因此願意花更多心力想辦法改變現況。

▍處女座

整體運勢★★★★★

處女座的朋友下周充滿開心與愉悅，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少。

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤座的朋友將會感到非常疲倦，工作上或生活中瑣碎的事情開始變多，讓你下周感到煩躁、厭倦。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍座的朋友冷漠感提升，面對事情時都提不起勁，無論遇到什麼事都顯得冷冷淡淡的，讓旁人有明顯的距離感。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手座的朋友將感受到穩定和安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯座的朋友，下周思緒活絡了起來，處事也踏實許多，是向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況發生。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶座的朋友比較情緒化，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制，將自己封閉了起來。

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

雙魚座的朋友若目前遇上瓶頸，或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】