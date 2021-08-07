台灣在62年前發生「八七水災」、12年前爆發「八八風災」、今年又有「八六水災」。氣象專家賈新興指出，每年七月下旬到九月、十月屬於颱風季，在這段期間內出現的重大天氣，確實是汛期重中之重。他感嘆，全球暖化趨勢下，「水深火熱」恐怕已成為常態，如何讓民眾透過接收天氣訊息，降低生命財產風險，是政府該思考的方向。

「你看去年乾成這樣（旱災），今年雨下成這樣」，賈新興直言，從數據統計看，台灣出現長期強降雨的趨勢愈來愈明顯，這是地球發燒必須付出的代價，極端氣候層出不窮，全世界都一樣。

他認為，八月屬颱風季，有時甚至不需要颱風，強一點的西南氣流就會帶來災情。「水深火熱的劇情反覆上演，與全球暖化有關」，賈新興說，預報重點已不是能掌握多少，而是能讓民眾了解多少。

賈強調，預報技術不斷進步，以這次西南氣流為例，氣象局及其他民間單位，很早就看到強降雨訊號，相關資訊也都事先掌握，提醒民眾一定要小心。

「但講歸講，災害資訊的傳遞過程中，真正到民眾身上會不會有落差」，賈新興說，預報有其不確定性，防災作為有無落實，更能檢驗政府應變能力，「要是沒有預防性撤離高風險區，等到劇烈天氣真的發生了，代價恐怕更大」。