新北市7日新增4例本土確診案例，其中永和2例、板橋與蘆洲各1例，新北市長侯友宜表示，這些確診個案來源都清楚，有3個是居家隔離轉陽個案，還有1個是北市某職場工會員工，不過他CT值達31，應是被其他員工傳染。侯友宜也強調，明天就是父親節，用餐要做好防疫規範，愛護爸爸，也要顧好全家健康。

侯友宜說，永和有1案是家屬感染後傳給媽媽， 板橋有1案也是兒子傳染給媽媽；蘆洲則是台北市某百貨公司的櫃姐，是被同事傳染，上述三人都是居家隔離轉陽案例。

侯友宜說，今天新增的永和1案，是台北某職場公會員工，因為他們工會曾經有確診者足跡，在篩檢時找出，但CT值達31，來源清楚。

侯友宜說，明天是八八節，今天是餐飲內用的第一個周末，他到新店碧潭了解餐飲內用有沒有落實防疫，非常謝謝所有業者配合，內用人數約三分之一左右。

侯友宜提醒，只要口罩拿掉、病毒就到，不斷提醒民眾吃飯離開座位一定要帶口罩，也要隔板，避免飛沫傳染，父親節要愛護爸爸，也要照顧全家平安健康。