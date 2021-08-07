台灣新冠肺炎本土疫情今天單日激增12死，疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，7月13日曾修改程式，由於這幾天單日死亡個案多日為0，重新搜尋發現有些個案沒轉進來，應是作業上擷取檔案時擷取不全所致，整理後統一於今日公布。此言在網路上引發網友熱議，不少網友感到十分傻眼。

陳時中表示，本來這是自動化程式，捉出檔案後，由專業認定，不過由於這幾日單日新增死亡個案多次都是0，判定的單位覺得有些怪異，再度搜尋後，才發現這段時間有部分檔案沒有轉進來，合計有11例，因此在今日一併公布，加上今日的新增死亡，則有12例。

陳時中強調，這次死亡個案數的問題不是原來存在的問題，而是想要重新彙整，所以把司法相驗的、醫院通報的幾個檔案統整在一起，修改程式後，擷取資料時沒抓到。

此事也在PTT上引起網友熱議，「太扯了吧」、「哪個爛系統說來聽聽」、「國家的電腦這麼爛」、「校正回歸啦」、「是不是為了降級而延遲啊？」、「朝三暮四把我們當猴子騙」、「什麼爛系統，還國家級耶 10幾天出問題」、「每天開報告會，找國中生都報告的比你好、「系統比病毒還要慢」、「這個理由很不健康」、「徹底亂搞，玩爛台灣人，把人民當白X耍，糟糕透頂，可惡至極」。

同時，還有網友則點名政委唐鳳，「草包IT大臣不意外」、「協尋天才IT大臣」、「IT大臣唐鳳神勒？笑死，再造神啊」、「IT大臣不出來解釋一下？」