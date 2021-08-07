藝人謝忻昨（6日）在臉書透露接種AZ疫苗，不僅食慾正常，也沒有任何不適狀況，就連手臂也不會酸痛，讓她開心表示「今天應該pass」，沒想到凌晨開始，不但高燒到38.8度，還全身酸痛，讓她痛苦直喊：「很像容嬷嬤拿針刺你的頭一樣的刺痛感」。

謝忻在臉書曬出面帶倦容的照片，表示打完疫苗隔天凌晨出現多項副作用，像是體溫從原本正常的36.5度，飆升到38.8度，更出現痠痛、畏寒等症狀，她則以「剛上完教練課做了深蹲與棒式，還加超可怕彈力帶」、「跑完半馬」等來形容其程度，甚至不舒服到幾乎每個小時會醒來一次，也透露多喝開水盼減緩不適狀況，一整晚就在畏寒、酸痛、發燒交替中度過。

直到早上八點起床後，謝忻表示不僅體溫掉回37.7度，全身酸痛感也慢慢不見，唯一還有的症狀就是頭很痛，但痛的程度很像「容嬷嬤拿針刺你的頭一樣的刺痛感」，此外，除了走路有點搖搖晃晃、身體軟趴趴之外，精神身體約莫都恢復近八成，讓她興奮表示：「我想今天應該真的會pass了吧」。

對此，網友紛紛留言：「我打完12小時開始不舒服到現在，這種全身痠痛感，好可怕」、「睡得著算不錯了，我打完10個小時開始全身刺痛、畏寒、發燒、整晚無法入睡」、「多喝水，吃點維生素B群跟C，應該會很快恢復」、「多喝水多休息，若高燒不退再吃一顆普拿疼」。

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