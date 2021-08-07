伸港三合院水淹馬桶蓋鍋碗瓢盆齊漂浮，住戶哀嘆62年後八七水災竟再現。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港三合院水淹馬桶蓋鍋碗瓢盆齊漂浮，住戶哀嘆62年後八七水災竟再現。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港三合院水淹馬桶蓋鍋碗瓢盆齊漂浮，住戶哀嘆62年後八七水災竟再現。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港三合院水淹馬桶蓋鍋碗瓢盆齊漂浮，住戶哀嘆62年後八七水災竟再現。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港三合院水淹馬桶蓋鍋碗瓢盆齊漂浮，住戶哀嘆62年後八七水災竟再現。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港三合院水淹馬桶蓋鍋碗瓢盆齊漂浮，住戶哀嘆62年後八七水災竟再現。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

雨彈狂炸，八卦山區到處塌方土石流，沿海則「做大水」適逢8月7日，伸港鄉七嘉村柯姓人家的三合院，泡在水中，水還淹到馬桶蓋，鍋碗瓢盆齊漂流，還真宛如62年前慘烈的八七水災重現，住戶無奈，好像沒有排水系統，抽水也失靈，連續好幾天，都活成「水上人家」。

柯姓住戶說，三合院是62年前八七水災後建造的，那年才8歲，水災慘烈仍然印象深刻，沒想到這波豪大雨，水竟然全都倒灌到他們家，5天前水淹過窗戶，水資處有派人來抽水，這幾天大豪雨警報，就提心吊膽，伸港公所也派人運送沙包袋，還是擋不了。

議員賴清美昨天就前往幫忙搬運砂包袋，指出排水系統要徹底檢討，淹成了彰化最慘三合院，太沒道理了。過去附近是農田，落雨可以吸收，不至於淹得這麼慘，附近房子越蓋越多，排水系統要重新檢討，現在附近家家戶戶院子都像水塘，生命財產都飽受威脅。

住戶悲哀，家用電器設備怕是要壞了一半了，彈簧床也都泡水，這幾天過著非人生活，很多東西都還要重新買過，損失慘重，更怕的是，下一波雨，又要再上演一次。