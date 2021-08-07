新北市7日新增4例確診個案，新北市衛生局公布其中一例案15875曾在7月31日的下午3時到5時之間，曾到過中和區中山路二段的大潤發中和店，提醒民眾注意。

衛生局指出，案15875在北市某公會工作，因為職場曾有員工確診，7月26日採檢PCR陰性，但7月30日出現咳嗽症狀，因職場有確診者足跡，8月5日職場再度安排採檢，PCR陽性，CT值31。