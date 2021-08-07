新北新增4例確診 足跡包括大潤發中和店 15:302021/08/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北新增4例確診 確診者到過大潤發中和店。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市7日新增4例確診個案，新北市衛生局公布其中一例案15875曾在7月31日的下午3時到5時之間，曾到過中和區中山路二段的大潤發中和店，提醒民眾注意。 衛生局指出，案15875在北市某公會工作，因為職場曾有員工確診，7月26日採檢PCR陰性，但7月30日出現咳嗽症狀，因職場有確診者足跡，8月5日職場再度安排採檢，PCR陽性，CT值31。 鬆綁邊境救經濟 關鍵仍在疫苗 死亡暴增兩位數！今高達12人死 本土確診6例 #新北 #新冠肺炎 #大潤發 #中和店 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Delta變種太毒 英研究：即使接種疫苗仍會傳播病毒 10:072021/08/07 國際 嘉義縣市餐飲禁內用 延長至9日 04:102021/08/07 地方新聞 揚州Delta變異株總數、重症都偏高 展開第四輪大規模核酸檢測 14:282021/08/07 兩岸 日確診破百萬 菅義偉嘴硬稱與奧運無關 04:102021/08/07 話題觀察 醫界評估 疫情2個月後恐重來 04:102021/08/07 生活新聞 沒看到確診者也能感染 南韓大學生因椅子感染Delta病毒 11:312021/08/07 國際 南京疫情趨緩 台企生產線正常 04:102021/08/07 產業財經 未成年接種要大推了 各國為什麼敢這樣做 09:202021/08/07 財經 籃球》林書豪驚爆確診新冠肺炎 待在大陸上海治療中 11:332021/08/07 體育 馬來西亞演狗血劇 04:102021/08/07 時論廣場 指揮中心混打政策零進度 醫界呼籲「別再等了」 10:012021/08/07 生活 生活熱門新聞 豪雨灌飽全台水庫 罕見7座蓄水率100％ - 生活 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 又校正回歸？單日激增12死 陳時中這次稱：檔案有誤 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 全台接種破900萬人 指揮中心啟動「長者到宅接種」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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