輕颱盧碧雖減弱為熱帶性低氣壓，外圍環流及西南氣流仍持續發威。台南安平商港北外堤7日上午傳出有3名民眾晨跑時，被強風吹襲撞到堤防邊的鐵欄杆，導致1死1傷的不幸事件。其中，53歲的林姓男子因傷重送醫不治，知名的東東餐飲集團董事長李日東頭部撕裂傷、身體多處骨折，目前仍在成大醫院救治中。

據查，出身台南市安南區四草鹽工子弟的李日東，38歲開店時，曾因3天3夜不眠不休監工病倒，康復後領悟到健康的重要，為鍛練身體，堅持風雨無阻天天慢跑。李日東在餐飲界大幅拓展版圖，擁有上市公司御頂國際及10多個品牌，餐廳遍及全台、大陸等地，為白手起家的典範。

賴坤成發文透露李日東受傷骨折。（圖／翻攝賴坤成臉書）

據了解，傳出意外事件的安平商港北外堤為開放區，平日即有不少民眾前往休閒遊憩或釣魚。上77日上午7點10分左右，李日東與林姓、邱姓等3位友人，不畏風雨結伴前往北外堤慢跑時，突然一陣瘋狗浪吹來，將3人分別捲向堤防邊的鐵欄杆，由於撞擊力道強大，當場造成林男重傷，李日東頭部撕裂傷、身體多處骨折，邱男也腿部受傷。

前立委賴坤成在臉書透露，受傷的李男就是頂鮮集團董事長李日東，他在文中表示，李日東一行三人在台南安平港海堤例行晨跑被突來的瘋狗浪衝擊，撞倒消波塊，同行一人死亡，東東多處骨折。

賴坤成提到，李日東每天保持晨跑的習慣，不論何處、風雨無阻、全年無休，跑步結束後即會將跑距及時間與朋友分享，而他也強調，李日東平時就熱心公益，雖逢大難，但一定能否極泰來。

台南市政府消防局119勤務指揮中心獲報後，立即派員前往搶救，經送醫急救後，林男因傷重不治，李日東仍在救治，邱男並無大礙。

高雄港務警察總隊安平港中隊接手處理後，將邱男帶回隊部製作調查筆錄，並通知林男家屬到場指認身分，目前已報請檢察官相驗。

據邱男表示，他們3人是跑友，平日都會相約前往慢跑。今天上午6點多，3人一如往常前往慢跑，正當跑到北外堤接近信號燈座的最遠端時，因覺得風浪太大正準備折返，不料突然一個大浪打來，他因靠近堤防受傷較輕，但李日東及林男卻被大浪打到推撞鐵欄杆傷勢較重。