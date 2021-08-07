本土疫情趨緩，自7月9日起死亡數降至個位數，但今日卻爆增12例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，是擷取資料的時候，有些沒有被擷取到。但這樣的理由網友卻不太買單，不少人吐槽說「又是理由，死亡也校正回歸」。另也有PTT網友看到嚇歪跪求政府給20多歲、不屬於前十類公費接種對象的年輕人疫苗，不用莫德納，AZ就好。

今增12例死亡個案，讓不少民眾看了嚇歪，一名網友今在PTT上發文表示「政府趕快給我疫苗拜託，我跪著求政府了，給我這種20多歲非十類年輕人疫苗」，並表示不用莫德納，至少給一劑AZ。

不少網友看了笑說，有高端可以打，但要記得去意願登記那麼修改。「年輕人不要浪費疫苗，打高端就好」、「你只有高端，認命吧」、「所以你申請高端了沒」、「打高端啊！有就打還嫌」、「有高端啊，你預約了嗎？」

針對今天一口氣增加12例死亡，陳時中解釋，因為想要彙整檔案，將司法相驗、醫院通報的幾個檔案通通彙整在一起，結果修改程式後，擷取資料的時候有些沒被擷取到。由於多日死亡個案都是零，引起相關人員質疑，去檢查才發現此事，因此整理過後共有11例沒轉進來，加上今天增加1死，共12例統一在今天公布。

許多網友不買單留言吐槽說，「校正回歸啦」、「哇靠，又聽到一堆理由」、「 死亡校正回歸」、「:人數高校正回歸，人數低也能校正回歸」、「假日到了，剛好可以校正回歸」、「資料庫壞掉了，你信嗎？」、「哪次不是校正回歸」、「校正回歸，爆多一點嚇嚇你，讓你去打高端」。