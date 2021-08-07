高端疫苗二期試驗未完全解盲，央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表態，第六輪疫苗施打會打高端，令外界質疑高端是黨產疫苗。對此，新北市長侯友宜今表示，發展國家疫苗絕對是正確的路，但同時一定要公開透明，經過國際認證、符合全世界標準的科學驗證，才能贏得民眾對國產疫苗的信心。

侯友宜說，面對疫苗，大家有很多不一樣的看法，國家政策生物科技絕對是國家發展的重點方向，但也要符合國際的科學驗證，這樣不僅可以獲得民眾的信心，也可以跟全世界疫苗競爭，對生物科技、國產疫苗發展相當重要。

侯友宜說，高端疫苗發展過程中，很多人提出不同聲音、看法，國家應該要聽進去，把疑慮化成信心，這有待政府努力，在科學驗證上做好說明，提出國際驗證，提高民眾對高端的信任，用科學態度贏得民眾信任才是最重要。

另外，針對AZ、莫德納疫苗不足，外界質疑中央未積極爭取國外疫苗。侯友宜也說，中央政府和衛福部確實有表示，疫苗確實不夠，既然已經認知到疫苗不夠，就要不斷跟國際採購，或是要採取不一樣的策略方向，一定要用行動代表積極負責任態度，不論是到國外爭取或找尋疫苗合作，最重要的是讓國人能快一點打到疫苗。