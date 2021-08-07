北竿橋仔地勢低，黃濁泥水沖入村落。（連江縣政府提供）

縣長劉增應視察災情。（連江縣政府提供）

盧碧颱風雖減弱為熱帶性低氣壓，但強降雨仍為馬祖地區帶來災情，多處坍方、積水，閩東建築聚落芹壁村受創嚴重。連江縣長劉增應表示，馬祖2天累積降雨超過330毫米打破歷年紀錄，希望中央協助整復，並盡快核定水利計畫，加速改善排水系統及坍方情況。

今日清晨馬祖地區受強降雨侵襲，芹壁中山國中運動場下方土石崩落造成土石流，土石沖刷進入停車場，多部車輛遭滾滾沙石衝擊位移、泡水受損；橋仔也發生土石流，部份房舍、路段受損。

北竿塘岐村因地勢低窪，排水不及造成中正路、復興路口淹水，近20戶民宅遭大水入侵，水深近50公分。包括塘后道、橋仔至芹壁路段、成功坡路段均暫時封閉。

此外，南竿津沙積水土石沖進村落，津板路鐵堡往津沙方向無法通行，珠螺村砂石坍方、山隴、清水廣場積水、聚英路往滿斗路段、福澳商會前、三槍堡往清水路段路樹倒塌、土石坍方。

上午11時行政院長蘇貞昌主持中央災害應變會議，劉增應在會中反映，馬祖2天累積降雨超過330毫米打破歷年紀錄，多處坍方、積水，尤其馬祖最重要的閩東建築聚落芹壁村受創嚴重，希望中央協助整復；另希望營建署盡快核定縣市河川計畫，加速改善排水系統，同時改善坍方。

連江縣政府表示，北竿鄉芹壁村災情最為嚴重，因土石流壓毀多輛車輛，聯外道路阻塞無法通行，芹壁自來水管路斷裂導致停水。次為嚴重為橋仔村，邊坡坍塌，衝擊住戶房舍受損，道路阻斷。

南竿清水、津沙、珠螺等村水淹嚴重，多處路樹傾倒、土石坍方、積水，部分道路封鎖，仁愛村上午一早停電，已恢復供電。

縣府表示，中午雨勢減緩，南北竿均全力搶通道路，目前南竿主要道路已逐漸恢復通行，積水也逐漸退去，北竿鄉公所也積極搶修中。