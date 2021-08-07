挺過馬俊麟風波後，王瞳和交往10年的艾成去年7月閃電宣布結婚，如今兩人才剛慶祝一周年紙婚，就爆出王瞳在直播中控訴一年多來的婚姻並不圓滿，宛如「跟一個機器人、木頭結婚」，消息一出引來不少網友反批王瞳。對此，王瞳稍早在臉書回應是被斷章取義，這個直播是艾成提議做的，明白兩人困境後，「他也對自己的無感很難過」。

王瞳近日在臉書分享與艾成、張芸京、潘奕如的直播影片，過程中談到婚姻，王瞳怨艾成生活中像機器人，作息規律，「每天早上7點起床，9點吃早餐，11點半訂外送，11點50下去拿外送的餐，1點2點開始做自己的事情…」，連上月結婚紀念日當天，艾成也一如往常8點就上床睡覺，讓王瞳忍不住哽咽希望先冷靜一下，「我覺得我們的婚姻讓我好困惑，我不知道我們到底是為了什麼而結婚」。

面對網友批評聲浪，王瞳留言回應。（圖／翻攝自王瞳臉書）

對此，王瞳昨受訪表示，會做這支直播影片是想還原四人私底下常深談的內容，由於明白現在很多人在人際關係中也面對類似問題，卻不願面對，因此想呼籲大家：「溝通不是爭對錯，是讓對方明白感受」，而艾成也坦言自己個性比較傻，若一半不說他就不會懂，「那晚直播其實很舒服，這樣4個人的開會，聽到自己可以改變進步的地方」。

王瞳在直播中淚訴艾成像機器人。（圖／翻攝自耶一同進城 Youtube）

2021 艾成不玩了，一同進城面臨解散？｜《耶✌️一同進城》

面對外界批評聲浪，王瞳稍早親上火線留言，希望大家能將直播看完，「這個直播是艾成希望可以做的⋯影片要傳達的就是真實敞開好好溝通」，因為艾成也對自己的無感很難過，直播前兩天深談後發現找到問題點和解決方法很開心，才想重現當下的情境，希望能將祝福帶給這陣子也把心封閉起來的人們。

王瞳進一步說，不是每個人都願意把話說開，很多人都是怕破壞關係保持沉默不溝通，最終反倒成為破壞關係的主因，「直播最主要傳達的就是，溝通不是爭對錯，而是準確真實說出自己感受，找到關係上的平衡點，一起成長、一起改變！」