行政院規畫將發放振興五倍券，不僅在野黨主張發放現金，連執政黨部分立委也認為應該發現金，有綠委則希望振興券放寬使用限制及效期。行政院為傾聽執政黨立法院黨團意見，預計最快下周邀集黨團幹部及執政黨所屬委員會召委溝通，彼此交換意見及說明政策方向。不過，近期南部豪雨成災，立委忙於勘災，不排除延後舉辦溝通會議。

因應疫情衝擊百工百業，行政院研擬推出振興五倍券刺激消費，希望帶動經濟效益，但民進黨英派立委陳明文、羅致政、蔡易餘、莊瑞雄等人，先前提出排富發現金，綠委陳瑩也主張發現金；綠委鍾佳濱希望五倍券應分為振興券與紓困券兩種；綠委陳素月、黃國書、賴品妤則希望五倍券將幼教、安親及補習班納入適用範圍。

對於振興措施，蘇貞昌今受訪重申，政府將按照三倍券成功的案例，再加碼精進政策，並會先與黨團溝通，定案後會向外界報告。

對此，政院官員表示，確實有跟民進黨團排時間要開會溝通振興措施，但時間還沒確定，希望藉由溝通說明政策方向，並傾聽立委及各界提出的意見，題目不設設限，與會成員預計包括黨團幹部、委員會召委等人，不排除由行政院長蘇貞昌親自主持，時間、地點及成員，政院持續在與立院黨團討論。

不過，南部連日來豪雨，各地災情頻傳，不少立委忙於勘災，亦尚未接到黨團通出，有綠委透露，政院確實有下周與黨團幹部、召委溝通的規畫，但後續還要看天候狀況而定，不排除延期舉辦的可能性。