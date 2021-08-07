高雄明霸克露橋遭沖毀斷勤和里出外道路 糧食僅2周存量 15:582021/08/07 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 超大豪雨帶來豐沛水量，桃源區台20線「名霸克露橋」7日下午1時被湍急水流沖毀。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超大豪雨帶來豐沛水量，桃源區台20線「明霸克露橋」7日下午1時被湍急水流沖毀，這令該區勤和里的鄉親們斷了出外的道路，桃源區長謝英雄擔心居民如果有身體不適，唯有請求市府指派直升機支援。 據了解，目前居民糧食足夠應用2周期限。指揮官謝英雄說，請後山3個里里長加強防災及避難到安全住所。隨時有任何狀況提報到該區災害應變中心。 雨彈襲高雄 桃源區聯外道路阻斷成孤島 南投溫泉大飯店旁土石坍方 3民宅淪「黃泥泳池」超慘 #桃源區 #名霸克 #露橋 #超大豪雨 #沖毀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 溪水暴漲 台東縣金峰鄉封3橋 太麻里撤離住戶 12:332021/08/07 生活 桃源暴雨狂炸車子被困泥濘中 員警助脫困 11:022021/08/07 社會 直擊高屏溪水暴漲淹上堤岸 一片汪洋畫面震撼 13:242021/08/07 社會 盧碧餘威＋西南氣流！21縣市豪大雨、高雄淹水 一圖秒懂周末風雨時程 03:542021/08/07 生活 大雨釀災 顏寬恒收陳情急做一件事 近9千網按讚 12:282021/08/07 政治 雨灌高雄傳災情 六龜走山、市區路樹倒廣告布條從天降 13:112021/08/07 社會 豪雨強襲台南農損達3097萬元 市府協助農友爭取救助 14:162021/08/07 生活 池上圳入水量少1／3 農田分區輪灌 04:102021/08/07 地方新聞 阿里山區豪雨狂瀉落石不斷 八掌溪水暴漲畫面曝光 11:572021/08/07 社會 新北五股驚悚車禍！2機車擦撞倒地 1騎士遭後方聯結車輾斃 10:432021/08/07 社會 豪雨轟炸八卦山 3戶民宅路基被掏空 9人遭撤離 13:202021/08/07 社會 社會熱門新聞 驚！荖濃溪暴漲 直擊高雄山區大橋遭洪水沖斷「一分為二」 - 社會 3晨運男遭瘋狗浪吹襲釀1死1傷 傷者是知名餐飲集團董事長 - 社會 5天被騙80萬！簡訊利誘投資飆股 受害者崩潰：畢生積蓄全沒 - 社會 驚人影片曝光 大雨灌爆高雄山區 泥水吞橋、隧道口山崩 - 社會 彰化最慘三合院 馬桶滅頂電鍋漂浮 住戶怨：活成「水上人家」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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