超大豪雨帶來豐沛水量，桃源區台20線「明霸克露橋」7日下午1時被湍急水流沖毀，這令該區勤和里的鄉親們斷了出外的道路，桃源區長謝英雄擔心居民如果有身體不適，唯有請求市府指派直升機支援。

據了解，目前居民糧食足夠應用2周期限。指揮官謝英雄說，請後山3個里里長加強防災及避難到安全住所。隨時有任何狀況提報到該區災害應變中心。