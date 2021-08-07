新北市議員鄭宇恩日前針對櫻花樹染疫召開會勘（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

植物醫生證實，入口前17多株櫻樹染疫，景觀處對此訂定養護計畫。（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

新北市三芝三生步道櫻花林遠近馳名，未料，今年初「櫻后」花況不佳，樹幹還冒出白菇，台大植物醫生簡立雯指出，「櫻后」染上裂褶菌面臨死亡威脅，還會傳染給其他樹木，新北市議員鄭宇恩擔憂，櫻花步道恐成絕響召開會勘，植物醫生證實，入口前17多株櫻樹染疫，景觀處對此訂定養護計畫。

在三生步道入口小橋旁的2棵吉野櫻花樹，被當地人稱為「櫻花門神」，「櫻花門神」是當初三芝鄉公所2003年所植的元老級櫻花樹，已在地18年，每年櫻花季，遊客總愛駐足與「櫻花門神」、小橋流水合影。

「櫻后」去年9月開始生長狀況不佳，花況差，在樹幹部分冒出許多不明白菇，台大樹木醫生簡立雯檢查後證實，櫻后根部染上裂褶菌，從樹幹白菇可知病情嚴重，有菇類產生代表已有散播孢子的能力，恐已傳染給成群的櫻花樹林。

新北市議員鄭宇恩日前針對櫻花樹染疫召開會勘表示，三生步道是三芝區賞櫻景點中最方便抵達、環境也舒適的，經農業局樹保委員檢查後，發現三生步道整體花況很不佳，從基礎澆灌、施肥、除草、疏枝等作業都需要有特別的規畫，另外也要加強櫻花的病蟲害防治工作。

景觀處表示，會勘當日由請樹保委員許文燦為櫻花樹健檢，並採樣將送林試所鑑定病菌種類，檢驗後共有17株櫻花樹染疫，後續會換植狀況較差的櫻花樹，以策安全，景觀處將提供公所養護上協助，同時開辦櫻花護樹教育課程，結合在地居民的力量，共同營造三生步道的櫻花美景。