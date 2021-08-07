昨天在足球界發生了一件震撼消息，那就是世界球王梅西(Lionel Messi)正式離開待了18年的巴塞隆納，據悉是因為球隊受限於西甲聯賽規定，而無法與梅西續約，不然其實雙方在此前已經有共識，梅西甚至願意為老東家降薪，不過這一切都在昨天煙消雲散，而在梅西確定離開後，多隊也開始準備網羅。

Lionel Messi is reportedly bringing his talents to PSG via @mohamedbouhafsi...



This trio 👀 pic.twitter.com/oGsnysuaud — The Action Network (@ActionNetworkHQ) August 6 2021

其中外媒也列出各家爭奪他的賠率榜單，其中巴黎聖日耳曼領先，再來是曼城，接著依序是美國職業足球聯盟、紐維爾舊生體育會、切爾西、國際米蘭、曼聯、尤文圖斯、馬德里競技。而就在台灣時間今天早上出現了進展，據傳巴黎聖日耳曼已在與梅西商討合約，幾乎準備和他簽約。

據多家法國媒體報導，梅西與巴黎聖日耳曼之間已達成協議，在結束18年巴塞隆納生涯後，梅西將會在新賽季前往法甲，成為巴黎聖日耳曼陣中的一員，此消息一傳出震驚體育界，因為巴黎聖日耳曼已擁有姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬(Neymar)，並簽下幾位球星，若加上梅西球隊陣容將超級強大。

據報導梅西將與巴黎聖日耳曼簽下一份2+1合約，固定合約期為2年，此外還有續約1年優先權，梅西稅後年薪將會在3000萬到3500萬歐元間，這個待遇相當於內馬在球隊中所拿到的金額，當然這個金額比梅西身價低一些，但巴黎已簽下多位球星，只能用如此金額來網羅梅西了。

外媒《天空體育》記者羅馬諾(Fabrizio Romano)也證實此說法，他補充說，巴黎聖日耳曼對完成交易「非常、非常有信心」。代表此簽約可信度非常高，法國名記布哈夫西(Mohamed Bouhafsi)更說：「梅西已決定加入，合約選項為2+1年。球團希望本周末完成簽約，並準備在接下來幾小時內與他父親會面。」

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6 2021

目前巴黎陣中擁有姆巴佩和內馬兩大球星坐鎮，加上阿根廷球星迪馬利亞(Angel Di Maria)、剛簽下的前皇馬隊長拉莫斯(Sergio Ramos)、本季歐國盃MVP義大利門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)，梅西加入之後巴黎陣容將相當可怕，光與姆巴佩和內馬組成的三巨頭就足以威脅各隊。