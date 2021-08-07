台北市公布1例確診個案足跡，北市副市長黃珊珊說，案15874在虎林市場賣雞肉的攤商，他在8月3至5日早上6點到11點在虎林市場擺攤，比較特別的是，這個案例在7月10日已打過疫苗，市府要求全台批發市場都要做PCR檢測，個案從7月開始做了5次，PCR都是陰性，沒想到8月5日檢測，結果出爐為陽性，CT值是32。

黃珊珊說，現在要做的是去測他的抗體，要了解感染源，也以匡列確診者家人共8人、接觸攤商18人，目前都已安排採檢，如果曾在這邊購買過雞肉的民眾覺得不舒服，可就近到聯合醫院忠孝院區篩檢，這個案子比較特別，但大家也不要太恐慌。

至於是否會採取設站篩黑數的做法，黃珊珊則說，接近確診個案的攤位都已匡列，考量過去設站的成本很高，如今又有7家醫院可供免費採檢，現已責請市場處通報各里長，若去過攤位的民眾或周邊里民身體不適，會專案安排防疫巴士，載這群人前往聯合醫院忠孝或仁愛院區篩檢。