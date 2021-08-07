媽媽武虹均心願想把這間租來的鐵皮屋改造成雙人套房，讓方莞靈回家有更溫暖舒適的空間，因此很感謝市府及修繕志工們的大力幫忙。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

參加2020東京奧運會舉重女子組49公斤級勇奪第4名的「舉重精靈」方莞靈，與在台南柳營租屋當看護的媽媽相依為命，感情深厚，媽媽武虹均有一個心願想把租來的鐵皮屋改造成雙人套房，讓方莞靈回家有更溫暖舒適的空間，台南市長黃偉哲獲悉後指示協助修繕，近日勞工局立即動員「做工行善團」啟動改造。

仍在防疫旅館隔離中的方莞靈，黃偉哲日前寄出台南知名特產，要好好慰勞她。近日聽聞方莞靈與媽媽的租屋處簡陋，黃偉哲立即指示市府局處務必協助修繕，早日讓她們母女倆有更安全舒適的居住環境。

武虹均說，為了方便上學和訓練，方莞靈從國中開始住校，平時住在學校宿舍，放假時如果沒有其他練習，會回家與她團聚。由於原本租的房間過於狹小，且離盥洗設備有一段距離，因此計畫要把這個小房間，打造成一個有含衛浴設備的起居空間。

武虹均提到，正為這件事煩惱時，就收到市府派員通知要幫忙修繕，讓她又驚又喜，女兒在電話中聽到也不可置信，頻問「是真的嗎？」，前陣子有一批「做工行善團」的人員前來會勘，並取得房東同意，過沒幾天，就有幾位志工前來進行拆除、改造。

武虹均欣慰地說，未來這間套房除有休息的床鋪，還有廚房、客廳、浴室等空間，很感謝市府及修繕志工們的大力幫忙。