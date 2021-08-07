花蓮富里鄉昨晚連9震，屋齡已近50年的永安國宅出現牆壁破裂、磁磚大片剝落等嚴重災損，縣長徐榛蔚率局處首長勘查慰問。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮富里鄉昨晚連9起地震，導致當地永安國宅老屋出現牆壁破裂、磁磚大片剝落等嚴重災損，其中有12戶受損嚴重。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉6日晚間，短短1小時半內，發生9起淺層地震，激烈搖晃，導致當地屋齡近50年的永安國宅，有12戶受損，其中10戶牆壁龜裂嚴重，當地公所漏夜將5名住戶遷出安置。縣長徐榛蔚今早南下勘查，先發給慰問金應急，初勘主結構未受損，縣府將協助媒合建築師修繕受損房屋。

花蓮富里鄉6日晚間發生9起地震，規模從5.4至3.5，震央都在花蓮縣富里鄉區域。地震造成富里鄉永安國宅12戶民宅受損，昨晚緊急撤離住戶，其中1戶5人安置在臨時收容中心，所幸未發生人員傷亡。

不過現場狀況看來相當驚悚！屋齡將近50年的永安國宅，屋內牆壁破裂、磁磚大片剝落等嚴重災損，被安置的潘媽媽今早描述，昨晚地震發生，被鄰居驚叫聲嚇到，聽到玻璃碎裂掉下來到聲音，她抱起嬰兒趕快往屋外衝。也有受災戶連夜借宿親戚家中，上午回到家中目睹此景，搖頭無奈：「地震好可怕」！

縣長徐榛蔚今與建設處長鄧子榆、社會處長陳加富、教育處代理處長饒忠等人南下，在富里鄉長陳榮聰陪同下勘災。鄧子榆說，請2位建築師到場協助評估，勘查12戶中，有10戶受損較嚴重，但都是隔間牆損壞，主結構的梁、柱都沒有受損，評估並未影響建物安全，沒有立即性的危險。

永安國宅位於富里鄉永安街，為連棟透天式兩層樓住宅，共25戶、每戶25坪，民國67年完工，屋齡已43年。因受損房屋必須修復，成了一筆額外開銷，住戶請縣府能協助。

鄧子榆表示，永安國宅屬於私人房舍，中央和地方都無法補助私人修繕經費，但會協助媒合建築師，做後續修繕設計和經費的評估，後續將由鄉公所協助送交住戶名冊，再補助初評費用。社會處長陳加富說，今天先發給受災戶慰問金應急，後續由鄉公所提報救助。