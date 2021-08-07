受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，今天是降雨最明顯的一天，中央氣象局指出，今天上午8時至下午2時累積雨量達16億立方米，雖然相較凌晨較少一些，但仍是十分大的量，今天下午至晚上不僅中南部地區、尤其是山區降雨會持續，提醒今天到明天凌晨之前各地仍有大雨或豪雨山區，仍要留意豪雨等級的降雨。

中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天是熱帶性低氣壓與西南氣流影響台灣最明顯的一天，雨量集中在嘉義以南特別是嘉義、高雄及屏東山區，屏東霧台累雨量達800毫米、高雄山區達772毫米、嘉義阿里山也有732毫米；時雨量最大還是屏東霧台的時雨量達114毫米最多，高雄茂林時雨量也超過100毫米；3小時雨量高雄屏東今天上午有達短時大豪雨的程度，3小時內超過200毫米。

徐仲毅說，該熱帶性低氣壓在新竹沿海大概10點左右登陸，接觸陸地後中心遭破壞，下午2點在台北東方120公里的近海上，預計會持續往東北，估計12小時再度增強為輕颱，但增強的過程對台灣影響較小。