台中市78歲廖姓退休女教師，日前接到詐團冒充檢警的電話，到銀行準備提領125萬元，並想把18％定期存款解約，被銀行員發覺有異通知警攔阻，廖女甚至懷疑真警察說，「不知道誰是真警察」其子及時趕到，感激員警阻詐。

警方表示，見廖姓婦人於櫃檯前和行員解釋，起初表示自己要提領的125萬元是為了投資使用，但後來又改口是要給兒子買房子用，感覺事有蹊蹺，遂直接詢問是否可以提供兒子電話做確認，卻遭廖婦拒絕。

警方再詢問廖婦，近期是否接到不明來電，說帳戶因涉及刑案遭到監管，須配合警方調查，要求依照指示辦理，如不照做將沒收所有存款，廖婦此時委屈地哽咽表示，已經不知道「誰是警察，誰不是警察」，仍不願意相信自己遇到詐騙集團的事實。

廖婦向警方描述，「假警察」說她涉入刑案、財產要被「監管」，若不照做，將沒收所有存款？現場員警為證明是「正港」的警察，便請廖婦一同返回派出所，再請值班同仁聯繫廖婦兒子至派出所接其返家。

廖婦兒子表示，媽媽是退休教師，因領有18％定期存款，是退休老本，若交付給詐騙集團後果將不堪設想，非常感謝員警們的熱心協助，並表示會再多關心媽媽的情況，不讓她再掉入詐騙集團的陷阱中。