新竹市政府各單位針對過去易淹水地區已完成清淤，並持續加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況。（陳育賢攝）

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，7日接近竹苗地區並發布局部大雨特報，新竹市東區監測站顯示，6日累積雨量達151.5豪米，7日光至截至上午9點也累積了92毫米，新竹市政府以最高標準嚴陣以待，昨天已完成防汛整備工作，嚴防強降雨可能帶來的淹水問題。

市府指出，依據中央氣象局資料，盧碧颱風減弱為熱帶低氣壓，今天上午8點位置已從台灣海峽東移進入竹苗地區，外圍環流及西南風為全台帶來降雨。

市長林智堅表示，面對大雨不能掉以輕心，他已要求市府各局處提前做好防災整備工作，透過警消單位監控地勢低窪易淹水地區及地下道，並已啟動部分抽水站、備妥移動式抽水機，若有積淹水災情，將立即排除，以維護全體市民生命財產安全。

他說，針對過去易淹水地區，環保局已完成清淤，並持續加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩，維持溝渠排水順暢，並提醒民眾一同注意，隨手撿拾、清理可能覆蓋在水溝蓋及洩水孔的樹葉、瓶罐、塑膠袋、報紙等雜物。

工務處則持續關注地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組狀況。交通處注意路口號誌、停車場等公共設施，並加強檢視設施內抽水機、發電機等功能正常，包含454處號誌化路口運作情形、號誌人員24小時值班、18處CCTV監控車流情形、12處CMS發佈即時訊息，停車場部分完成86台抽水機及8台發電機檢測。

林智堅今天下午也陸續到各疫苗施打站及南寮地區抽水站了解防災整備工作，民眾若有任何需要，可打119或1999市民服務專線通報，市府將立即協助處理。