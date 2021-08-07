高端疫苗即將開打，但有受試者爆料9月才要抽血看抗體，質疑政府為何在8月開放全民施打，資深媒體人趙少康甚至公開呼籲，「不要打高端」；對此，台北市副市長蔡炳坤說，接種疫苗要看個人選擇，台灣因為疫苗不足，民眾要選擇時就沒得選擇，因此在近期討論時，高端引起很大討論，主要關注於安全性和保護力，我認為政府可以針對這兩點讓民眾有所了解，才不會產生恐慌。

行政院長蘇貞昌稱國際疫苗缺貨，但對比日本因打太快，輝瑞疫苗還能提早交貨，但台灣莫德納疫苗快要斷貨，衛福部長陳時中還說，自己也很急，全台比他急得不會超過10人，還說每3天都會夢到一次；對此，蔡炳坤說，到現在台灣疫苗只有950萬劑左右，扣除美國、日本送的，只剩下364萬劑，如果說政府向國際採購的5481劑，真正進來的只有6％，陳時中說比他心急的不超過10個，我們這邊就坐了5個，這件事是全民所期待，大家都期待天降甘霖。

另外，被問到指揮中心昨宣布「AZ＋ mRNA疫苗」將開放混打，對象為第一類至第三類的人優先，有醫護人員吐槽說，政策開放的太慢了，許多醫護都打完兩劑AZ了，最後只爽到二類的官員，蔡炳坤說，中央系統很清楚，有511萬人接種第一劑，有30萬人左右可以打第二劑，其實混打市長很早就在講。

蔡炳坤指出，現在看到中央樂意開放，有提到說第一到三類有70萬人左右，第一類人員都說我們已經接種AZ了，最根本辦法是，中央告訴大家第一至三類加起來合計是70萬人，要公開才能夠釋疑，不會引起質疑。