疫情警戒降為2級後，雙北市的餐廳終於在8月3日開始解封，適度開放人潮內用。為防制酒後駕車事故發生，北市警大安分局周末規劃自辦酒測取締勤務，針對提供酒類商家聚集路段，規劃9組攔查酒測點，結果馬上抓到一名男子酒駕，訊後，依公共危險罪嫌送辦。

大安分局周末晚間動員各所隊共55名警力，針對市民大道、復興南路等道路沿線規劃9組攔檢點，由各所隊正副所長親自帶班，並在勤前確實檢視員警戴上口罩、酒精、手套等防疫裝備，以降低執勤員警及遭攔查民眾互相染疫風險。

許多民眾在餐廳開放後迫不及待相約聚餐，新生南路派出所當晚22時45分許，在市民大道、安東街口攔查到一輛自小客車，所長侯宏哲觀察判斷疑似有酒駕情形，遂要求駕駛下車，果然聞到駕駛身上散發濃厚酒味，酒測值高達0.69，當場扣車移送法辦。

警方強調，執法不因疫情有空窗期，為保護民眾行車安全，警方仍會持續針對酒後駕車加強取締，同時責令各帶隊主管要求員警做好自身防疫工作，讓執法與防疫取得最佳平衡。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障