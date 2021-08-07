影片曝光 荖濃溪暴漲 明霸克露橋遭洪水沖斷「一分為二」

桃源區台20線「明霸克露橋」今（7）遭湍急溪水沖毀，橋面「一分為二」的影片曝光；「明霸克露」在布農族語為希望之意，橋體在2017年由公路總局花費10億建造而成，完工當年就遭受1500mm梅雨沖刷橋體些微受損，如今斷橋讓當地復興、拉芙蘭以及梅山三個部落形成孤島，里長擔憂現在溪水量變少，上方恐有堰塞湖。

透過影片可見，荖濃溪因近日降下的大量雨水而溪水暴漲，灰黑色的溪水挾帶土石，原先水面高度就已緊貼橋墩，不到頃刻間，橋身隨即不敵強烈的水流衝擊，自畫面的左上角開始斷裂，整截陸橋分離，泥水灌暴橋體，十分駭人。

明霸克露橋的「明霸克露」為布農族族語「希望」之意，色彩繽紛的橋身如同一條充滿希望的彩虹照映在荖濃溪上，橋身全長695公尺，耗費10億在2017年4月29日完工。（翻攝自臉書路遊 - Taiwan 公路、步道、山河）

明霸克露橋的「明霸克露」為布農族族語「希望」之意，色彩繽紛的橋身如同一條充滿希望的彩虹照映在荖濃溪上，橋身全長695公尺，耗費10億在2017年4月29日完工。（翻攝自臉書路遊 - Taiwan 公路、步道、山河）

據悉，明霸克露橋的「明霸克露」為布農族族語「希望」之意，色彩繽紛的橋身如同一條充滿希望的彩虹照映在荖濃溪上，橋身全長695公尺，耗費10億在2017年4月29日完工，起初設計可抵擋單一累積雨量800mm，位在布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口，因橋梁坐落處是荖濃溪的攻擊岸，原本使用的溪底便道逢雨就斷，公路總局才決定以中期道路規格修建這座高架橋。

據ETtoday新聞雲報導，當地里長柯文龍得知荖濃溪暴漲與明霸克露橋斷裂後，立即透過群組告知住戶千萬不要靠近溪流處，「不要靠近，以免發生危險，謝謝，現在水量變很少，可能上方有堰塞湖」。目前當地居民糧食足夠用2周期限，桃源區長謝英雄說，遭斷了來往交通的3個部落鄉親若有身體不適，恐怕需請求市府指派直升機支援，另外會請鄉親加強防災及避難到安全住所。