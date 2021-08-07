受西南氣流影響，大雷雨狂炸南台灣，高雄鳳山區光遠路一處木造建築房屋傳出倒塌情事，警方獲報後立即到場查看，並起封鎖線管制，據了解，該木造房屋原本做為倉庫，但現已未使用，疑似遭到雷擊倒塌，幸虧未造成人員傷亡。
高市警鳳山分局表示，屋主稱該木造建築原本做為存放物品的倉庫，但現在已經沒在使用，7日上午大約11時左右疑似房屋遭到雷擊，導致該廢棄倉庫倒塌，員警到場後，立即對倒塌部拉起封鎖線管制，避免影響交通，並通報相關單位到場搶修，現場已由工務局養工處清除完畢且恢復交通。
受西南氣流影響，大雷雨狂炸南台灣，高雄鳳山區光遠路一處木造建築房屋傳出倒塌情事，警方獲報後立即到場查看，並起封鎖線管制，據了解，該木造房屋原本做為倉庫，但現已未使用，疑似遭到雷擊倒塌，幸虧未造成人員傷亡。
高市警鳳山分局表示，屋主稱該木造建築原本做為存放物品的倉庫，但現在已經沒在使用，7日上午大約11時左右疑似房屋遭到雷擊，導致該廢棄倉庫倒塌，員警到場後，立即對倒塌部拉起封鎖線管制，避免影響交通，並通報相關單位到場搶修，現場已由工務局養工處清除完畢且恢復交通。
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