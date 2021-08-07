關韶文〈關關燈〉MV獲全家人力挺拍攝。（關韶文經紀人提供）

關韶文〈關關燈〉MV獲全家人力挺拍攝。（關韶文經紀人提供）

從YouTuber跨界歌壇的關韶文（關關），日前受台電之邀為「節電」廣告合作主題曲〈關關燈〉，一圓唱廣告歌夢想同時，也藉著人生第二首單曲證明自己不是「一片歌手」。關韶文從小被父親灌輸要養成隨手關燈的省電習慣，此次合作電台成為「巧合的緣分」，他表示：「我爸是『關燈王』，小時候記憶最深刻就是在家我走到哪他就『關』到哪，無時無刻在想辦法關燈、關冷氣幫家裡省電，節約能源大使非他莫屬。」也因為受爸爸影響，他長大後更關注生活中的「省電」大小事。

因為「關家愛關燈」的兒時回憶及家庭守則，讓關韶文突發靈感決定把自己的姓氏暱稱「關關」跟「關燈」結合，〈關關燈〉歌名因此誕生，「唱這首歌感覺像是用我的名字跟大家呼籲要隨手關燈省電，所以省電的秘訣就是『關關』」；有別於上一支單曲有好友焦凡凡助陣合唱，這次「單打獨鬥」的關韶文錄音時感覺壓力倍增，在家不斷練習節奏哼唱及換氣，還因為太專注練習而導致「摔車」險釀車禍意外，在河濱公園騎腳踏車時意外摔車，「其實真相就是因為帶口罩騎車運動時順便練習換氣，結果因為太喘換不過氣一個不小心，讓我直接騎到泥巴堆中跌的狗吃屎」。

MV拍攝企劃討論時，關韶文把腦筋動到自己的爸爸身上、情商老爸入鏡；他坦言自己不擅長把「愛」說出口，希望這首歌透過影像留給父子倆一個難忘的回憶：「前幾年父親節前夕總有很多商案合作希望我跟爸爸能合體拍攝，但其實我都推掉，一方面是因為爸爸平常非常低調，再來也不想麻煩他老人家。不過隨著爸爸年齡越來越大，覺得要適時把愛展現讓他知道。」加上省電這個有意義的活動，關爸爸二話不說義不容辭地答應，連姑姑、表姐、弟弟也一同拍攝MV力挺，讓關關超感動。