為防制改裝排氣管車輛造成劇烈噪音，擾人清夢並影響交通安全，北市警南港分局6日晚上，在忠孝東路執行噪音車輛稽查勤務，共攔查21輛疑似違規車輛，並通報7件噪音車輛給環保局通知車主辦理臨時檢驗。

南港分局表示，將與環保局不定期共同利用夜間時段，鎖定噪音熱點持續取締違規車輛外，在平日常規勤務中若遇到疑似改裝噪音車輛，也會主動蒐集證據至環保署噪音車檢舉網站通報；另民眾亦可上環保局噪音車檢舉網站檢具相關證據進行檢舉，環保局將依《噪音管制法》第28條規定通知車主辦理車輛臨時檢驗，不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並要求限期內改善完成。

此外，警方將針對排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復者加強查察，違者將依《道路交通管理處罰條例》第16條規定，可處所有人900元以上1800元以下罰鍰；汽車在道路上蛇行、拆除消音器，或以其他方式造成噪音等危險駕車行為，除可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰外，當場禁止駕駛及吊扣該汽車牌照6個月。