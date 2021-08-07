國民黨立委費鴻泰。（立委費鴻泰提供）

前民進黨立委沈富雄。(圖/本報資料照)

國民黨立委費鴻泰6日質疑從7月15日到8月1日，總共多了33萬人莫德納，且33萬人中歸類在「其他」的有10萬人，應該給社會大眾一個交代。前立委沈富雄則認為，不但要問誰打的，還要問誰幫他們打的？

費鴻泰6日TVBS《少康戰情室》表示，很多委員跟衛福部指揮中心要資料，都不給。「我們辦公室也要，要到5日傍晚，我跟衛福部發火了」，衛福部在5日晚間8點回文，提供一個資料。7月15日之前，打莫德納的有254萬人，到8月1日有287萬人，這十幾天增加33萬人打莫德納。且最後一項叫「其他」，「其他」項增加近10萬人，這33萬人與10萬人是那些人？

費鴻泰質疑，大家都在搶第一劑，首選是莫德納，有400多萬人登記莫德納，可是7月15日以後都是AZ，沒有莫德納。可是這個數據顯示，從7月15日到8月1日，總共多了33萬人莫德納，這是誰打的？33萬人中歸類在「其他」有10萬人，要給社會大眾一個交代。

沈富雄補充，不但要問誰打的，還要問誰幫他們打的？因為柯文哲有講到，他們市政府主管庫存量，有一部分是中央委託的，這是一個黑數，市長恐怕知道，只是不講而已。

（取自TVBS少康戰情室）

根據資料顯示，7/15至8/1莫德納第一劑接種對象：

第一類（醫護）

7/15累計接種人數為106053人

8/1累計接種人數為119048人

增加人數12995人

第二類（防疫人員）

7/15累計接種人數為44779人

8/1累計接種人數為54530人

增加人數9751人

第三類（第一線工作者）

7/15累計接種人數為55500人

8/1累計接種人數為65927人

增加人數10427人

第四類（因公出國）

7/15累計接種人數為4073人

8/1累計接種人數為6683人

增加人數2610人

第五類（機構照護及受照護者）

7/15累計接種人數為74026人

8/1累計接種人數為87041人

增加人數13015人

第六類（75歲以上、孕婦）

7/15累計接種人數為508911人

8/1累計接種人數為536420人

增加人數27509人

第七類（維持國家安全及社會機能正常運作）

7/15累計接種人數為366503人

8/1累計接種人數為471179人

增加人數104676人

第八類（65至74長者）

7/15累計接種人數為1324699人

8/1累計接種人數為1439604人

增加人數114905人

「其他」（第9-10類、剩餘劑量、未分類者）

7/15累計接種人數為62186人

8/1累計接種人數為98375人

增加人數36189人

總計

7/15累計接種人數為2546730人

8/1累計接種人數為2878807人

增加人數332077人

另根據衛福部7月19日新聞稿指出，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記已於今日中午12時截止，全國約有887萬人登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗。該系統平臺自7月20日上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日(含)以前出生民眾，約170萬人會陸續收到簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止；「本輪可接種疫苗為AZ疫苗」，施打期間為7月23日至7月29日。