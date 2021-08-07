台東熱氣球7日首飛活動全數取消，遊客大嘆失望。（資料照片）

台東7日大雨不斷，縣府原定在池上鄉舉辦的熱氣球7日首飛繫留體驗全數取消，縣府表示，上下午場次預約人數共218位，民眾可至網站全額退費。此外，池上牧野渡假村業者表示，有30位入園等待觀看熱氣球升空的民眾聽到因雨取消，大嘆很失望。

飯店園區內的草皮因大雨而泥濘不堪，穿著雨衣的熱氣球工作人員頻頻望向天空，表示這樣的天氣熱氣球根本無法飛行，在場的30位民眾都說「好失望！上午、下午竟然都沒飛」。從台中遠道而來的民眾指出，原本只是想帶家人出遊，不曉得訂房飯店就有熱氣球可看，聽到其他遊客都在討論，因此決定早起，「就算搭不到，也可以拍拍美照」，未料天公不作美，兩場都取消。

受到熱帶性低氣壓及西南氣流豪雨影響，原定7日舉辦「台東人限定」的熱氣球繫留預約體驗，上、下午兩場全數取消。縣府表示，經飛行總指揮Bakker及氣象專家專業評估後，認為天氣不適合飛行，因而決定取消活動，據了解，7日上午場共91人、下午場127人預約搭乘，另提供30名池上鄉親免費體驗繫留。

牧野渡假村總經理吳玉峰表示，「訂房被退到只剩2成」，疫情降2級後原有5成住房，原以為熱氣球活動在自家舉辦可達到滿房，但在縣府宣布「台東人限定」後，陸續接到客人退訂，目前住房率僅剩2成，有點無奈。

此外，縣府交觀處說明，已預購7日繫留體驗票券的民眾請至「台東慢漫遊」網站進行全額退費。若大雨情況持續不停，繫留體驗活動是否於日後補辦，仍在討論中，除了得考量14日開始活動移師鹿野鄉人力問題，另9月以後氣候將受東北季風影響，不利熱氣球力求，將視整體情況來決定。