台北市長柯文哲過去曾表態要選總統，近期有份民眾黨內部民調流出，裡頭將藍、綠營假想敵設為新北市長侯友宜及副總統賴清德。對此，台北市長柯文哲不願明講，只說台灣民意如流水，做好該做的事，時間到了再給上蒼去決定。

北市府今日舉行防疫記者會，會上媒體指出，民眾黨近期悄悄釋出一份不公開的2024總統大選民調，藍、綠各鎖定侯友宜和賴清德，再加上柯文哲來做對比，結果以侯友宜的29％最多，賴清德則以28％緊追在後，柯則以18％居末位。

對此，柯文哲不願證實，只說今日是防疫記者會，不用太去討論民調，且他態度都很清楚，認真做好每天的事情，畢竟台灣民意如流水，做好今天該做的事情，時間到了再給上蒼去決定，這樣就好了，「我常說買股票放著就好，你每天盯他上上下下，很快自己就會先精神分裂。」

柯也強調，這種事情到時候再來討論，畢竟3個月後的事情他都不敢說了，何況是3年。