「美國海軍學會新聞網」（USNI）5日報導，大部分美國海軍船艦或航空機在任務中發生故障時，都只要更換重量相對較輕的零件就能解決，但美軍卻需要大費周章地以直升機載運；因此美國海軍正測試一款小型無人載具，希望能用較經濟的手段在船艦之間運送零件。

根據美國海軍統計，大部分在部署中因故障暫時失去任務能力的船艦或航空機，都只須簡單更換電子組件、連接用線材等就能解決問題，其中90%的重量不到50磅（約22.7公斤），但即使是小型零件，也需要以MH-60直升機甚至V-22傾斜旋翼機進行運送，根本是殺雞用牛刀。

因此美國海軍正進行「藍水」（Blue Water）無人機驗證計畫，其由德州Skyways公司研製，為一款帶有固定翼、尾翼和尾部推進用螺旋槳的四軸無人機，以電力推動，擁有垂直起降能力，航程約65英里（約104.6公里），有效酬載約20磅（約9.1公斤）；油電混合動力的版本則能攜帶25磅（約11.3公斤）的貨物飛行達500英里（約804.7公里）。

「藍水」無人機先前已登上最新型的「福特號」航空母艦（CVN 78），進行了為期2週的測試，在航艦飛行甲板上實際展示運送備用零件和其他小型包裹的能力，目前則正進一步改良推進、導航、防撞和著陸等系統。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）快速原型、實驗與展示主管施密特（Tony Schmidt）在年度「海洋、空中與太空研討會」（Sea Air Space conference）透露，「藍水」7月底已實際將貨物自「班布里奇號」神盾驅逐艦（DDG 96）送至「韓福瑞號」補給運油艦（T-AO-188）上，能在短時間內獲得如此結果讓人「十分興奮」。不過美國海軍仍在推進進一步研究，最終設計目前還尚未定案。