大陸知名男星吳亦凡被踢爆酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，受害人數仍不斷增加中，至今已超過30人，還傳出有人握有400G的影片資料，有網友分析，吳亦凡被大陸驅逐出境的話，身為加拿大人的他回國恐怕會再被起訴，遭到「化學去勢（化學閹割）」的刑罰。

網紅都美竹爆料吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係，目前他已被朝陽公安分局依法刑事拘留，全案仍在偵辦中，性醜聞卻越滾越大，傳出吳亦凡為求生供出多位大咖藝人是同夥，其中包括林俊傑、范冰冰、包貝爾、潘瑋柏、井柏然、何炅等等人，逼得他們第一時間大動作切割。

更有網友爆料，吳亦凡原本上月28日下午就要包機逃往加拿大，卻在上午被傳喚，「結果還沒出門就被抓了」，儘管吳亦凡是加拿大國籍，官媒也嚴正強調，「外國籍並非保護傘」，如果真的定罪將面臨3至10年的有期徒刑，刑滿後就會被遣返回加拿大，終身不得入境大陸。

若是吳亦凡真的被驅逐出境回到加拿大，他很可能將會再次面臨起訴，而根據加拿大法律，性犯罪沒有追訴期限，因此不論過多久都能審理，加上當地法律對性犯罪者有「化學閹割」的刑罰，吳亦凡到時很可能面臨化學閹割，被注射藥物減少男性賀爾蒙，藉此來抑制性衝動。